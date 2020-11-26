В селе Кузомень поставили таблички, запрещающие кормить местных диких лошадей

С дикими животными действительно стоит быть осторожными, а кормить длинногривых красавцев из Кузомени лучше более организованным способом. Фото: vk.com/mustangipomory

Табун диких лошадей в селе Кузомень давно стал достопримечательностью. Посмотреть на скакунов приезжают со всей России, но вместе с этим возникают новые проблемы. Недавно семья Чуниных, которая взяла опеку над животными, решилась на небольшое нововведение. В некоторых местах села появились таблички, запрещающие кормить лошадей из рук. Все ради безопасности туристов.

- Вот такие информационные таблички мы сделали. Теперь, надеемся, что многие гости будут с осторожностью относится к лошадям, - рассказала семья в группе «Дикие лошади Кольского полуострова».

С дикими животными действительно стоит быть осторожными, а кормить длинногривых красавцев из Кузомени лучше более организованным способом. Любой желающий может помочь материально, чтобы Чунины смогли купить необходимый корм. Так, например, еду для лошадок закупили сотрудники зеленоборской колонии. А если на скакунов очень хочется посмотреть, но времени нет, всегда можно заглянуть на канал на YouTube, где публикуются видео с ними.

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