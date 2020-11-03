Для лошадей из села Кузомень собрали запас еды на зиму

Для диких лошадей из Кузомени собрали еду. Фото: vk.com/mustangipomory

Табун лошадей в Кузомени, над которым взяла шефство семья Чуниных, получил необходимый набор еды. Напомним, что этой зимой им уже помогали неравнодушные жители области.

В этот раз северяне тоже собрали деньги, чтобы для лошадок купили сено и овощи, а также благотворительностью занялись сотрудники зеленоборской колонии-поселения №20. Старший инспектор группы кадров и работы с личным составом Марина Удальцова узнала из соцсетей, что лошадям нужна помощь. Совместно с сотрудницей центральной районной больницы Кандалакши Ингой Тарасевич она организовала сбор продовольственной помощи для животных.

На акцию отозвались и другие сотрудники зеленоборской колонии и больницы Кандалакши, а также работники отделения поликлиники врачей общей практики, работники администрации Зеленоборского, ученики 1 "А" класса школы №9 Кандалакши.

Всего удалось собрать 21 мешок комбикорма и овса, 4 мешка картошки. Школьники принесли сухарики и морковь в мешочках.

- Семья Марины Удальцовой - ее дети и супруг, сотрудник МЧС инспекторского участка поселка Зеленоборский, - взяли на себя ответственность за доставку столь нужного груза на своём личном транспорте непосредственно на место проживания лошадей. Все собранное было доставлено ими в Кузомень, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

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