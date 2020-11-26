Завершены поиски охотников, которые пропали у озера Кучьявр в Кольском районе

Мужчины нашлись живыми и невредимыми. Фото: unsplash.com

Спустя пять дней в Мурманской области отыскали трех охотников, которые пропали у озера Кучьявр в поселке Светлый, что находится Кольском районе. Мужчин из Полярного хватились родственники 22 ноября, когда те перестали выходить на связь. К счастью, двух 53-летних и одного 44-летнего северян спасателям удалось найти живыми и невредимыми, что, кстати, случается далеко не всегда.

- Граждане обнаружены на базе отдыха "Вува" Кольского района в 140 километрах от Мурманска. У них произошла поломка автомобиля, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: стала известна причина смерти мужчины, который пропал по дороге из Мурманска в Белоруссию. Тело Сергея Буткевича нашли спустя несколько дней после того, как он отправился в путь.

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