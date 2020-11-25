В Мурманской области у озера Кучьявр пропали три охотника

Трое жителей Полярного поехали на охоту и пропали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кольском районе спасатели сейчас ищут трех жителей Полярного, которые пропали еще в воскресение, 22 ноября. Их родные забили тревогу, когда мужчины перестали выходить на связь.

- Поступило сообщение о пропаже трех человек в районе озера Кучьявр у поселка Светлый. Два 53-летних мужчины и один 44-летний уехали на охоту к озеру. Последние сутки на связь вышеуказанные граждане не выходили. К месту направлены спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра Мурманска в составе четырех человек и четырех единиц техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Сейчас спасатели приступили к изучению местности. По необходимости будут задействованы водолазы. Напомним, завершены поиски 36-летнего жителя Мурманска, который уехал на сером Nissan и пропал. Северянина искали с 18 ноября.

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