Стала известна причина смерти мужчины, который пропал по дороге из Мурманске в Белоруссию

Мужчина скончался от остановки сердца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К сожалению, далеко не всегда пропавших людей удается найти живыми и невредимыми. Так, 16 сентября 40-летний Сергей Буткевич выехал на Citroen из Мурманска в сторону Белоруссии, а спустя несколько дней его тело нашли на дороге под Оленегорском рядом с автомобилем.

Супруга Сергея, Юлия Буткевич, еще тогда рассказала, что мужчина погиб ненасильственной смертью. Это было не убийство и не суицид - он вышел в кусты, и ему резко стало плохо. Причину его скоропостижной гибели установила судебно-медицинская экспертиза.

- Мужчина умер от остановки сердца в результате переохлаждения. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть северянина не носит криминальный характер, - рассказала "КП" старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Мурманской области Алина Александрович.

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