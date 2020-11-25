Житель Мурманска, который нашел на берегу моря кость как у динозавра: "Восемь лет назад здесь видели животное"

Кость нашли на безлюдном пляже в Териберке. Фото: Антон Чайко

Житель Мурманска Антон Чайко на днях поделился фотографиями интересной находки, сделанной на берегу Баренцева моря в Териберке. Здесь на безлюдном пляже, куда можно добраться только на лодке, он обнаружил кость. По мнению северянина, она больше похожа на фрагмент скелета плиозавроида, чем кита.

Фотографии кости Антон отправил в Мурманский морской биологический институт, но ответа пока не поступило. Зато благодаря публикации в сети с мурманчанином связался мужчина, который тоже бывал на этом пляже.

- Восемь лет назад он видел на этом месте умершего кита среднего размера. Его ели два года звери. Эту кость он забрал себе. Видимо, его кости лежат недалеко от берега на дне, и их периодически выбрасывает штормами, - рассказал "КП" Антон Чайко.

На побережье в Териберке часто находят мертвых китов. Один такой лежал рядом с поселком летом и привлекал семью медведей.

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