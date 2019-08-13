СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-13T15:14:39+03:00

Медведям в Териберке плевать на холодное лето - выброшенный на берег кит прокормит их до самой спячки. Фото: Татьяна Гречаная-Немкова

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Большинство сообщений о встрече с косолапыми полны страха – оно и понятно, тет-а-тет с бурым мишкой может иметь вполне печальные последствия. Смешали хозяева тундры и планы туристов, приехавших отдохнуть на побережье Баренцева моря. Правда, вместо того, что инстинктивно бежать подальше от косолапых хищников, люди с любопытством наблюдали за ними в их естественной среде обитания.

- Каменную бухту в Териберке облюбовали медведи. На берег выкинуло кита и это привлекло диких зверей. Доступная еда, которую не надо искать, проходя большие расстояния. Все рядом. Поэтому медведь из этой каменной бухты не уходит, - описывает происходящие на берегу Северного Ледовитого океана события Татьяна Гречаная-Немкова из Полярных Зорь. - Мишка периодически приходит на берег кормиться тушей кита, а потом ищет мягкую травяную подстилку и сладко спит, изредка поднимая голову на докучливых туристов.

Правда, помимо самого хозяина тундры полакомиться погибшим китом приходят и медведица с тремя медвежатами. И делают это крайне осмотрительно – во время послеобеденного сна самца. К слову, обитают они именно в той части бухты, по которой любят путешествовать дикие туристы.

- Будьте осторожны! И выбирайте этим летом и осенью для отдыха другие места. До спячки и медведь и мамаша с малышами точно никуда не уйдут. Берег большой! Места всем хватит, - предупреждает северянка.

ИСТОЧНИК KP.RU