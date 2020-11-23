«Может, плиозавроид»: житель Мурманска нашел на берегу моря кость как у динозавра

Как мурманчанин рассказал «КП», кость лежала на литорали, но уже через несколько дней ее не было. Фото: Антон Чайко.

В свое время у побережья Териберки в воде лежал скелет Левиафина. Конечно, бутафорский, его изготовили для съемок драмы Андрея Звягинцева. Но все-таки фантазию северян он разбередил.

А теперь загадку загадал житель Мурманска Антон Чайко. На берегу Баренцева моря - на безлюдном пляже у Териберки, куда можно добраться только на лодке - он нашел кость - ее море выкинуло во время шторма. Кажется, ничего такого в этом нет, на сушу часто выкидывает мертвых китов или их останки. Но вот то, что увидел северянин, не очень похоже на фрагменты скелета обитателей морей нашего времени.

- Массивная [кость], метра полтора длиной и, судя по потертому до дыр состоянию и потемневшему цвету, довольно старая. Какому животному она принадлежала? Я искал по картинкам похожую кость в составе скелетов китов, но не нашел. Начал искать по костям динозавров и приметил подобную кость у представителей группы плиозавроид. Посмотрите, очень похоже. Учитывая длину кости, существо было огромных размеров, - рассказывает о находке Антон Чайко.

Как мурманчанин рассказал «КП», кость лежала на литорали, но уже через несколько дней ее не было.

- Может, море обратно смыло, может, медведь утащил. Там их полно, и на этом пляже я уже встречался с ними, и тогда как обычно были свежие следы. Поэтому я быстро пошкерил рыбу и ушел, позабыв про кость, - говорит Антон.

Сейчас он ждет ответ от ученых, которые попробуют по фотографии понять, какому животному принадлежала эта кость.

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