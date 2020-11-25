Где заменят бойлеры в Мурманской области в 2021 году: адреса

17 декабря состоится выбор подрядчиков. Фото: https://unsplash.com/

Старые и сломанные домовые бойлеры - давняя проблема в Мурманской области, однако с недавних пор в ней появились положительные сдвиги. Раньше вопрос с заменой водонагревателей приходилось решать самим жильцам, которые далеко не всегда могли отдать от 60 до 100 тысяч рублей на это дело. Теперь же новые бойлеры будут закупать за счет средств регионального бюджета.

Как сообщил министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, региональный Фонд капитального ремонта объявил аукцион на выполнение работ по установке бойлеров в 31 многоквартирном доме. Технику заменят в Мурманске и Кандалакше.

На покупку бойлеров из бюджета выделена субсидия - 34,5 миллионов рублей. 17 декабря состоится выбор подрядчиков на установку новых водонагревательных приборов.

Адреса, по которым заменят старые бойлеры:

Кандалакша:

ул. Первомайская, 22

Мурманск:

ул. Полярные Зори, 17/2, ул. Академика Книповича, 33/1, ул. Полярные Зори, 13, пр. Ленина, 76, ул. Академика Книповича, 15, ул. Полярной дивизии, 7, 3, 9, пр. Кирова, 20, 20а и 28, ул. Алексея Генералова, 13, ул. Олега Кошевого, 5, пр. Кольский, 170, пер. Русанова, 2, ул. Шмидта, 37, ул. Володарского, 2/12, ул. Папанина, 34/25, ул. Лесная, 12, пер. Охотничий, 19, 13, 17, пр. Капитана Тарана, 14, 17 и 20, пр. Связи, 26 и 28, ул. Капитана Буркова, 49, ул. Карла Маркса, 25, ул. Адмирала флота Лобова, 42.

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