В Мурманской области за счет областного бюджета купят 31 бойлер для многоквартирных домов

Жителям Мурманской области помогут с общедомовыми бойлерами. Фото: Алексей ФОКИН

В сентябре губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил, чтобы до конца года в регионе не осталось домов со сломанными бойлерами. Напомним: изначально финансовое бремя по их замене лежало на плечах жильцов, которым надо было скидываться на новую технику. Затем это стало возможно делать за счет средств Фонда капитального ремонта. А теперь на помощь пришел региональный бюджет.

Вопрос, когда же, наконец, в Мурманской области начнут менять бойлеры, был поднят на оперативном совещании в правительстве региона 23 ноября. И выяснилось, что конкурс по закупке только планируется, и сроки по установке нагревателей сдвигаются на первое полугодие 2021 года. Такое положение дел губернатора не устроило, и он поручил ускорить процесс. Как итог - Фонд капитального ремонта Мурманской области объявил аукцион на выполнение работ по установке бойлеров в многоквартирных домах.

- С учетом принятого решения о выделении средств на ремонт бойлеров, которое было поддержано правительством Мурманской области, 20 ноября объявлен конкурс на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ в 30 домах Мурманска и в одном доме в Кандалакше. Подчеркну, что в контрактах, которые будут заключены, прописаны уже новые более жесткие условия, в том числе по осуществлению контроля за ходом работ, – сообщил вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский.

На замену бойлеров, акты о выбраковке которых были подписаны до 1 октября 2020 года, из бюджета Мурманской области выделена субсидия в размере 34,5 миллиона рублей. Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря. 17 декабря состоится выбор подрядных организаций на установку новых водонагревательных приборов в многоквартирных домах.

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