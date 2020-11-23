Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: количество тяжелых пациентов выросло до 17%

В Мурманской области растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области три дня подряд фиксировали по восемь смертей от коронавируса в сутки. Увеличение количества летальных случаев - следствие того, что у нас выросло число тяжелых больных.

- У нас сохраняется высокий показатель выздоровевших: сейчас он приближается к 85%, 84,7%, если быть точным, по России этот показатель 76%. Сейчас выздоровели уже 22330 заболевших. Среди госпитализированных - 80-83% переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 17% - тяжелые больные, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Еще не так давно тяжелых пациентов, т.е. подключенных к ИВЛ было порядка 13%. С ковидными больными работает 14 патронажных бригад и 22 бригады скорой медицинской помощи. Всего развернуто 1366 ковидных коек, 715 из них кислородных, 126 - с ИВЛ. Резерв коечного фонда составляет 10%, но губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил, чтобы коечные места создавались еще.

- Бесплатные противовирусные препараты получили 46437 человек. На прошлой неделе мы с вашей помощью. Андрей Владимирович, отработали с Минпромторгом и руководством крупнейших фармпроизводителей вопросы по препаратам, уже произведены поставки основных противовирусных лекарств, - уточнил профильный министр.

Сейчас в медучреждения сохраняется пятикратный запас нужных препаратов.

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