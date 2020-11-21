Тур на Северный полюс из Мурманска стал самым дорогим пандемийным путешествием в России

Ледокол "50 лет Победы" возит туристов к Северному полюсу и обратно. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Увидеть Арктику дорогого стоит во всех смыслах этого слова. Добраться до макушки Земли можно только на ледоколе (возит туристов "50 лет Победы"), за 12 дней в пути один турист должен заплатить 2,5 миллиона рублей.

Раньше поездка была дешевле, но стоимость исчисляется в долларах, а курс иностранной валюты в последнее время только растет. К слову, за стоимость двухкомнатной квартиры в Мурманске можно не только почти две недели пожить на ледоколе, но и пожарить шашлыки на Северном полюсе, искупаться в Северном Ледовитом океане и сделать многое другое.

Таким образом путешествие из Мурманска стало самым дорогим пандемийным туром в России в этом году. По данным Ассоциации туроператоров, в нашей стране из-за коронавируса вырос спрос на индивидуальные туры по России в формате «люкс» вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

За путешествием к Северному полюсу идут новогодний тур в Сочи за 1,3 миллиона рублей на двоих, пляжный отдых в Крыму чуть более чем за 1 миллион рублей на двоих, индивидуальный тур Карелия - Ваалам - Кижи за 960 тысяч рублей на двоих в октябре, тур "Байкальская ледяная сказка" 620 тысяч рублей на двоих.

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