ДТП под Печенгой: водитель Mazda при обгоне врезался в Kia, есть пострадавший

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/szrpso

Утром в Мурманской области произошло серьезное ДТП по дороге в Печенгу. Друг в друга въехали две иномарки, пострадал один человек, а у обоих машин обнажились внутренности.

- 19 ноября в 10.40 на 1437 километре + 600 метров автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны Колы в направлении поселка Печенга, пытаясь совершить обгон впереди идущей машины, столкнулся с движущейся ему навстречу Kia. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель последней иномарки. По факту аварии проводится проверка, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Автолюбителям сейчас стоить быть как можно внимательнее на дорогах, ведь в Заполярье стал идти снег, а это означает одно - в игру вступает коварная гололедица.

Напомним: 17 ноября на дороге "Кировск-Коашва" перевернулся Chevrolet Aveo, пострадали три человека. Водитель не справился с управлением автомобиля.

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