Заместитель начальника мурманского гидрометцентра: «Снег в регионе стоит ждать к выходным»

Зима уже близко! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Мурманской области пока что совсем не создает новогоднего настроения - кругом слякоть и голые ветки деревьев, которые печально раскачиваются на ветру. В последнее время в регионе теплее, чем во многих городах средней полосы России. Но, похоже, что зима все-таки не за горами.

- Еще с начала двухтысячных уже нет такой стабильности, когда в Мурманской области в ноябре обязательно лежат сугробы. Из недавних примеров - в 2018 году была такой же бесснежный конец осени. Так что это не аномально, - рассказала «КП» заместитель начальника мурманского гидрометцентра Елена Куринова. - Тем не менее, в ближайшие дни ожидаем заток холодного воздуха на Кольский полуостров. К выходным температура уже перевалит в сторону отрицательных значений. Ночью будет до -10 градусов, а днем от 0 до -5 градусов. И мы сможет наконец-то увидеть снег. Правда, поначалу он будет не слишком приятным, так как ожидаются осадки в виде мокрого снега. Вскоре он станет более сухим.

Что ж, самое время доставать пуховик и теплые варежки!

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