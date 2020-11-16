Сюрпризы от погоды: в Мурманске теплее, чем в Воронеже или Волгограде

Погода в Мурманске на удивление теплая. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Мурманске уже начали устанавливать главную новогоднюю елку, в магазины завезли праздничные украшения, а в центре города переливаются гирлянды - что еще нужно для создания волшебного настроения? Разумеется, не хватает снега, которого в областном центре, увы, нет. Весь снежный покров растаял из-за теплого и дождливого ноября, а ведь обычно в это время город укутан белым покрывалом.

Что еще более интересно, в Мурманске температура воздуха сейчас выше, чем в городах средней полосы России. Пока в заполярной столице около +5 градусов днем, в Ростове, например, всего лишь +1.

- У нас теплее, чем в Москве, Воронеже, Ростове, Волгограде. Типичная ситуация для длительного блока антициклона над Уралом/Поволжьем и циклонической депрессии где-то в Норвежском море. Тепло с Атлантики несет через Скандинавию к нам на север, а холод из Сибири через Поволжье несет на юг, - объяснили в паблике "Погода в Мурманске".

Самый теплый ноябрь в истории города был в 1967 году: +0.7 градусов. От третьей декады месяца будет зависеть, сможет ли 2020 год обновить это достижение.

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