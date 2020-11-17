Причуды погоды в Мурманске: новогодняя елка есть, снега нет

Если раньше мы лишь сочувствовали жителям Москвы и Санкт-Петербурга, которые встречают Новый год с пейзажами осени, то сейчас сами оказались в почти такой ситуации: в городе устанавливают елки, которые очень непривычно смотрятся без снега. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Порадовались жаркому лету, а будем ли рады теплой зиме? В Мурманской области снег, конечно, выпал, да только остался лежать далеко не везде. В Хибинах, например, покров есть, на некоторых дорогах, где ездят в основном рыбаки да гиды, тоже. А в Мурманске его еще поискать надо.

Если раньше мы лишь сочувствовали жителям Москвы и Санкт-Петербурга, которые встречают Новый год с пейзажами осени, то сейчас сами оказались в почти такой ситуации: в городе устанавливают елки, которые очень непривычно смотрятся без снега. Будет ли снег в ноябре или пока останется плюсовая температура и грязь под ногами?

- Очередная порция атлантического тепла, поступившая по восточной периферии циклонической депрессии, устроила в Мурманске уже третий осенний период. Слабый 2-сантиметровый снежный покров исчез в первые же сутки оттепели, но самое главное, что возвращаться он не торопится. Тепло в Мурманске сохранится минимум до середины недели, причем температура стабильно будет в плюсе как днем, так и ночью, лишь при прояснениях в любое время суток возможна просадка ближе к нулю. Какие-либо изменения в погоде можно ждать только после четверга., - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Так что пока можно еще походить в осенней одежде и попробовать поискать в себе новогоднее настроение.

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