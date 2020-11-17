Серьезное ДТП на дороге "Кировск-Коашва": перевернулся Chevrolet Aveo, пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/szrpso

Поздним вечером 16 ноября под Кировском произошла серьезная авария - опрокинулся автомобиль, из-за чего пострадали три человека.

- Авария случилась в 22.00 на втором километре автодороги "Кировск-Коашва". Водитель Chevrolet Aveo утратил контроль за движением автомобиля и съехал в кювет, где машина перевернулась. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека – водитель и два пассажира иномарки, которые получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу Кировска. По данному факту проводится проверка, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителям стоит быть как можно внимательнее на дорогах, чтобы избежать печальных последствий.

Напомним: под Шонгуем лоб в лоб столкнулись Suzuki и Lada и съехали в кювет, пострадал один человек. Водитель иномарки выбрал небезопасный боковой интервал.

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