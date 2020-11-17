Серьезное ДТП на дороге "Кировск-Коашва": перевернулся Chevrolet Aveo, пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/szrpso
Поздним вечером 16 ноября под Кировском произошла серьезная авария - опрокинулся автомобиль, из-за чего пострадали три человека.
- Авария случилась в 22.00 на втором километре автодороги "Кировск-Коашва". Водитель Chevrolet Aveo утратил контроль за движением автомобиля и съехал в кювет, где машина перевернулась. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека – водитель и два пассажира иномарки, которые получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу Кировска. По данному факту проводится проверка, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Водителям стоит быть как можно внимательнее на дорогах, чтобы избежать печальных последствий.
Напомним: под Шонгуем лоб в лоб столкнулись Suzuki и Lada и съехали в кювет, пострадал один человек. Водитель иномарки выбрал небезопасный боковой интервал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП под Никелем: водитель Ford Focus сбил 89-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в медучреждение (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru