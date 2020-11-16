ДТП под Шонгуем: лоб в лоб столкнулись Suzuki и Lada и съехали в кювет, пострадал один человек

Авария случилась 15 ноября. Фото: ГУ МЧС России по МО

Серьезное ДТП произошло под Шонгуем на минувших выходных, где лоб в лоб столкнулись Suzuki и Lada. Без пострадавших не обошлось.

- 15 ноября в Кольском районе в 20.25 на 1365 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Suzuki Vitara, двигаясь по направлению к Мурманску, неправильно выбрал безопасный боковой интервал, из-за чего допустил лобовое столкновение с движущейся ему навстречу Lada Largus. После столкновения оба авто съехали в кювет. В аварии пострадал водитель отечественной машины, который был обслужен в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сотрудники ГИБДД настоятельно просят водителей быть как можно осторожнее и внимательнее на дорогах, особенно сейчас, когда высока вероятность гололедицы.

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