ДТП под Никелем: водитель Ford Focus сбил 89-летнего пешехода

По факту аварии проводится проверка. Фото: Алексей ФОКИН

Минувшие выходные выдались богатыми на ДТП с пострадавшими. Так, в Печенгском районе сбили пожилого пешехода, который не смог отделаться лишь царапинами.

- 14 ноября в 18.20 на нулевом километре автоподъезда к поселку Никель водитель автомобиля Ford Focus наехал на пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. Пострадавший в ДТП северянин 1931 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ведомстве также пояснили, что на участке дороги, где произошла авария, было темно. Поэтому вероятно, что водитель не заметил в сумраке пешехода.

Напомним: в этот же день автобус №106 на подъезде к мурманскому аэропорту съехал в кювет. В ДТП пострадал кондуктор.

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