Жительница Мурманска рассказала, что ее муж спас девочку от приставаний мужчины

Как часто бывает, в полицию никто обратиться не решился. Фото: Тимур ХАНОВ

В соцсетях не так уж редко поступают сообщения, что в разных городах Мурманской области видят эксгибиционистов или «педофилов». Правда, такие посты надо тщательно проверять, а то будет, как с мужчиной из автобуса «Кандалакша - Полярные Зори», которого тоже метко окрестили в СМИ и пабликах педофилом, а оказалось, что он просто сидел рядом с детьми.

Вечером 18 ноября в самых крупных мурманских пабликах «ВКонтакте» появилось сообщение.

- Сегодня приблизительно в 17.00 по адресу Кирова, 24 у «Магнита» мой муж был свидетелем попытки нападения педофила на маленькую девочку, смог предотвратить нападение, но не смог удержать мужчину. Пожалуйста, будьте бдительны за своими детьми! Если мама девочки увидит пост, просьба написать в личные сообщения, - пишет автор поста Мария Бойков.

Однако, как часто бывает, в полицию никто обратиться не решился.

- Заявления по данному случаю не поступало. Однако наши сотрудники сразу, как увидели запись в «ВКонтакте» вечером среды, начали проверку. Сейчас устанавливаются участники этой истории, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции Мурманска прокомментировали информацию об эксгибиционисте, который пугает детей. Мужчину якобы видели в центре города (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru