В полиции Мурманска прокомментировали информацию об эксгибиционисте, который пугает детей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-03T08:50:14+03:00

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Детей в наше время действительно страшно отпускать одних на улице. И этим иногда пользуются разные паблики, чтобы собрать побольше подписчиков и лайков.

Так. на выходных в одном из сообществ Мурманска появилась информация, что на улице Челюскинцев рядом с прогимназией увидели мужчину. Он пугал женщин и детей, предлагал деньги и якобы демонстрировал свой половой орган. Потом он убежал. А автор поста попросил северян помочь найти извращенца.

Однако в полиции Мурманска сообщили, что никого искать не надо.

- Эта история - фейк. Она не первый год появляется в разных пабликах в "ВКонтакте", - уточнил "КП" и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Действительно, если поискать, то можно найти эту же запись слово в слово, но датированную 2015 годом. Даже автор тот же!

Напомним: это не первый случай, когда мурманчане сообщают об эксгибиционистах, но только через соцсети, а не в полицию. Хотя иногда истории все-таки оказываются реальными.

История не первый год гуляет по мурманским пабликам. Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU