"Педофилом" из автобуса "Кандалакша - Полярные Зори" оказался мужчина, который просто поставил раскладной стул рядом с ребенком

Неприятный инцидент приключился в автобусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше суток понадобилось следователям, чтобы пролить свет на историю с мужчиной, которой обвинили в домогательствах к восьмилетнему мальчику.

Напомним, 24 сентября в нескольких пабликах в "ВКонтакте" появилась информация, что северянин приставал к ребенку на глазах у матери. Позже пост был удален, и не случайно. Оказалось, что мужчина невиновен.

- На сегодняшний день опрошены мальчик и его мама, другие очевидцы и свидетели произошедшего. Следствием СК РФ по Мурманской области установлено, что никаких сексуальных домогательств со стороны мужчины не было. Пост в "ВКонтакте" разместил очевидец, впоследствии удаливший свой пост из сети. Под словом "домогался" подразумевалось вызывающее поведение мужчины, вызвавшее реакцию матери мальчика на то, что мужчина разместил рядом складной стул, доставив неудобство при проезде в автобусе, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Что примечательно, извинений мужчине, которого окрестили "педофилом", никто не принес.

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