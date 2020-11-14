Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 23 тысячи человек

Коронавирус не собирается отступать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего лишь четыре дня понадобилось Мурманской области, чтобы набрать очередную тысячу новых заболевших. Согласно последним данным оперативного штаба, 14 ноября регион преодолел планку в 23 тысячи инфицированных. Напомним: 22 тысячи было зафиксировано 10 ноября. Всего в Заполярье подтверждено 23076 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии (+255 за сутки).

Лидером в ковидном рейтинге является Мурманск, который значительно опережает другие города по числу зараженных (+93, всего 12103). На втором месте Белокаменка, где пока что затишье (всего 2354). Печальную тройку замыкает Североморск (+19, всего 2346).

Выздоровели 18862 пациента с ковидом (+228 за сутки). Количество летальных исходов - 376 (+9 за сутки).

Напомним: коронавирус проник в колонии Мурманской области. В ИК-17 в Мурманске выявили заключенных с опасной инфекцией.

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