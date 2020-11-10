Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 22 тысячи человек

Коронавирус набирает обороты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус совсем не хочет отступать и только продолжает усугублять ситуацию с заболевшими в Мурманской области. Согласно последней официальной информации, в регионе поставлен новый антирекорд - мы достигли планки в 22 тысячи заболевших. 239 инфицированных выявили за минувшие сутки. Всего - 22073 ковидных пациента с начала пандемии. Чтобы набрать очередную тысячу, Заполярью потребовалось всего несколько дней.

Лидером в ковидном рейтинге является Мурманск, который значительно опережает другие города по числу зараженных (всего - 11608). На втором месте Белокаменка, где пока что затишье (всего 2351). Печальную тройку замыкает Североморск (всего 2187).

Выздоровели 17550 пациентов (+179 поправились за сутки). Количество летальных исходов - 349 (+5 за сутки).

Напомним: Мурманской области нет в списке регионов, где ужесточат ограничения из-за коронавируса.

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