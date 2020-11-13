Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 12 тысяч человек

Мурманск преодолел новую планку. Фото: правительство МО

Не прошло и двух недель, как Мурманск ставит очередной антирекорд - количество заболевших коронавирусом в областном центре преодолело планку в 12 тысяч человек. Напомним: 11 тысяч ковидных пациентов было зафиксировано 3 ноября. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в заполярной столице 12010 (+103 за сутки) зараженных ковидом.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Заполярье подхватили 22821 человек. За минувшие сутки новые случаи выявили в Североморске (+37, всего 2327), Мончегорске (+20, всего 1327), Печенгском районе (+4, всего 819), Кольском районе (+2, всего 784), Оленегорске (+22, всего 834), Апатитах (+17, всего 708), Кандалакшском районе (+39, всего 603) и Кировске (+8, всего 392).

Ковид смогли победить 18634 пациента (+409 за сутки). Количество летальных исходов - 367.

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