Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 11 тысяч человек

Коронавирус набирает обороты. Фото: правительство МО

Чуть меньше двух недель понадобилось Мурманску, чтобы поставить новый антирекорд. В городе-герое число заболевших опасной инфекцией преодолело отметку в 11 тысяч человек. Напомним: 10 тысяч инфицированных было зафиксировано 22 октября. Если быть точным, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в заполярной столице 11066 (+92 за сутки) зараженных ковидом.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Заполярье подхватили 20482 человека. За минувшие сутки новые случаи выявили в Североморске (+16, всего 2028), Мончегорске (+33, всего 1061), Печенгском районе (+13, всего 774), Кольском районе (+20, всего 704), Оленегорске (+4, всего 623), Апатитах (+12, всего 574), Кандалакшском районе (+14, всего 429), Кировске (+3, всего 316), Ковдорском районе (+7, всего 343) и Ловозерском районе (+1, всего 101).

Ковид смогли победить 16238 пациентов (+144 за сутки). Количество летальных исходов - 309.

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