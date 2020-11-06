93-летний ветеран из Кировска: "Мечтаю о хорошем моющем пылесосе"

Осталось собрать чуть больше половины средств. Фото: мечтаветерана.рф

Мечты у всех разные. Кто-то хочет отправиться в кругосветное путешествие, кому-то нужна сумка из кожи крокодила, другие жаждут попасть на концерт любимого исполнителя. А вот 93-летний ветеран Великой Отечественной войны из Кировска Галина Филипповна Кочегарова мечтает о хорошем моющем пылесосе. Деньги на ее заветное желание собирают на сайте "Мечта ветерана". На 6 ноября собрано 11,7 тысяч рублей из нужных 25 тысяч. Помочь в этом добром деле может каждый желающий.

Организаторы проекта отмечают, что Галина Филипповна родилась 27 августа 1927 года в деревне Пикали Псковской области. Когда началась война, ей было всего 13 лет.

- Немцы заставляли ее и еще несколько девушек кувалдой колоть камни. У каждой из них был свой номер. Однажды немец не назвал ее номер по перекличке. Это означало, что ее перевели на кухню. Галине Филипповне приходилось мыть огромные котлы, полоскать белье. В мирное время, после окончания войны, она вместе с семьей переехала на север. Всю жизнь она трудилась в больнице санитаркой, - рассказывается на сайте "Мечта ветерана".

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