Жительница Мурманска рассказала, как старый халат помогает ей выхаживать ястреба

Ястреб в погоне за добычей сильно изрезал лапы. Фото: Наталья Раевская

Мурманчанка Наталья Раевская рассказала, как выхаживает ястреба, залетевшего в дом, и усмиряет характер хищной птицы.

Ястреб-тетеревятник во время охоты врезался в стекло подъезда одного из домов в Североморске. Птица изрядно порезала лапы, но успела поймать добычу и склевать.

– Раненый ястреб и сам стал добычей – жительницы дома Валерии Фроловой. Она принесла ястреба к нам с Анастасией [специалист по птицам] на осмотр. Ястребица боевая, упитанная и серьезная. Лапы промыли, перевязали. Обработали от паразитов. Очень надеемся быстро ее выгнать обратно, – рассказала о новой подопечной мурманчанка Наталья Раевская.

Однако процесс восстановления требует времени, птица же демонстрирует характер и недовольна вынужденной неволей. Смирять проявления характера доверили старому халату. Его некоторое время назад Наталья купила в магазине, но после первой же стирки товар пришел в негодность.

Из хищной птицы при помощи халата делают мумию. Фото: Наталья Раевская

– Я бросила его в пакет, подумав, что как-нибудь вырежу что-то квадратное из него. А потом он мне попался в тряпках и оказалось, что он очень удобен для фиксации крупных буйных пациентов! Тонкий, хорошо тянется, а странными рукавами очень удобно заматывать поперек крыльев и когтистые лапы, – пишет Наталья на своей странице в соцсети.

Иногда с помощью халата, по словам мурманчанки, из ястреба она делают «мумию», чтобы без последствий провести осмотр пациента. Последний в этот момент, как правило, пыхтит, но сопротивляться не может.

Раньше у Натальи уже был опыт лечения ястреба. Птицу, которую назвали Машей, вылечив, отпустили.

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