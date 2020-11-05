В Полярных Зорях прокуратура обнаружила шесть сайтов для догхантеров

Найденную информацию признали запрещенной.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Догхантеры Мурманской области не останавливаются в своих попытках избавиться от ненужных, по их мнению, собак. В начале этого года в Ловозере снова нашли разлитую на снегу отраву для питомцев.
Сотрудники правоохранительных органов постоянно контролируют сферу, связанную с защитой животных. Так, прокуратура города Полярные Зори обнаружила шесть сайтов с описанием способов отравления собак.
- За жестокое обращение с животным с причинением ему боли и страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, или с применением садистких методов, или в присутствии малолетних предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 Уголовного кодекса РФ, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Кроме этого часть статей предусматривает административное наказание злоумышленников.
Сотрудники прокуратуры города Полярные Зори обратились с заявлением в Полярнозоринский районный суд о признании найденной информации запрещенной. По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены.
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