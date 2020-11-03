В Североморске спасли ястреба-тетеревятника, который залетел в жилой дом

Ястреба вылечат и отправят на свободу. Фото: Наталья Раевская

Кто-то из птиц, например, голуби и воробьи, в городе себя чувствуют комфортно, а вот другие, те же совы, соседству с людьми часто не рады, но что делать - цивилизация порой господствует над природой.

Вот и в Североморске ястреб-тетеревятник мог бы возмущенно сказать: "Понастроили тут!". Ему во время охоты помешал... жилой дом.

- Тетеревятница в пылу охоты вынесла в Североморске окно в подъезд, прилично порезав себе лапы. Добычу она-таки поймала и прямо там употребила. Там же ее саму поймала Валерия Фролова и сразу привезла к нам с Анастасией [специалист по птицам] осмотр. Ястребица боевая, упитанная и серьезная. Лапы промыли, перевязали. Обработали от паразитов. Очень надеемся быстро ее выгнать обратно, - рассказала о новой подопечной мурманчанка Наталья Раевская.

Птица изрядно порезала лапы о разбитое стекло. Фото: Наталья Раевская

Кстати, ранее у нее уже жил дома ястреб-тетеревятник, которого назвали Машей. Птицу вылечили и отпустили.

Заметим, что в Североморске не раз видели хищных птиц в подъездах жилых домов. Не исключено, что это все один и тот же ястреб, который часто забывается и попадает к людям.

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