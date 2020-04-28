Ястреб-тетеревятник, которого спасла жительница Мурманска, отправился на первую прогулку

28 Апр 2020 2020-04-28T13:58:44+03:00

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В начале февраля ястребу-тетеревятнику крупно повезло – больного и обессиленного, его спасла известная в Мурманске любительница птиц Наталья Раевская. У пернатой, которую нарекли Машей, оказалась масса проблем со здоровьем. К счастью, сейчас она чувствует себя прекрасно, а на днях вместе со своей хозяйкой отправилась на первую прогулку на свежем воздухе.

- Ястреб живет свободно на просторной лоджии, но на улице, на солнце ей тоже нужно бывать. Хочется поскорее ее выпустить, только вот погода никак не стабилизируется у нас. Так что пока ждем. Гуляли сегодня в клобучке, чтобы птица сильно не волновалась и не пыталась улететь. Сидит на руке прекрасно и спокойно. На улице дикий ветер, а она абсолютно не сдувается с перчатки. Наши местные вороны все рассосались: то ли сдуло их, то ли на ястреба наезжать страшно. В общем, Машка - молодец! – поделилась на личной странице в соцсетях мурманчанка Наталья Раевская.

Так что скоро хищного пернатого ждет уже свободный полет. Также спасительница птиц отпустит на волю сойку и сову Ясю, которых она долгое время выхаживала.

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