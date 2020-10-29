В Мурманской области нуждающиеся семьи продолжат получать выплаты без заявлений

С 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года для получения ежемесячных выплат не нужны справки и заявления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нуждающиеся семьи, в которых родился третий ребенок и последующие, получают денежные выплаты. С 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года для получения ежемесячных выплат родителям не придется подтверждать право на их получение необходимыми документами и заявлениями.

Такая мера должна снизить распространение коронавирусной инфекции в регионе и сохранить здоровье северян.

- Действие нормы вступит в силу после подписания соответствующего постановления правительства области, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Получателей выплаты проинформируют о принятых изменениях учреждения социальной поддержки населения. Напомним, что Заполярье вошло в число регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета для многодетных семей.

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