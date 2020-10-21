На выплаты к пенсиям Мурманская область получит дополнительные 34,43 миллиона рублей

В настоящее время региональную социальную доплату к пенсии получают свыше 18 тысяч неработающих пенсионеров Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 34,43 миллиона рублей Мурманской области. Средства будут потрачены на социальные доплаты к пенсии.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, выплата региональных социальных доплат к пенсии (РСДП) неработающим пенсионерам Мурманской области осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

- Согласно соглашению, заключенному между министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Мурманской области, в 2020 году на выплату РСДП было заложено 995,57 миллиона рублей. Из них 706,86 миллиона средства федерального бюджета, а 288,71 миллиона – областного бюджета. После получения субсидии объем федеральный средств на выплату составит 741,29 миллиона рублей, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время региональную социальную доплату к пенсии получают свыше 18 тысяч неработающих пенсионеров Мурманской области. Средний ее размер составляет 4720 рублей.

Напомним: правом на получение региональных социальных доплат к пенсии могут воспользоваться неработающие пенсионеры, чей доход не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В 2020 году эта сумма равна 14 354 рубля.

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