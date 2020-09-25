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Правительство РФ выделит Мурманской области деньги на выплаты многодетным семьям

Мурманская область вошла в число регионов, которые получат выплату из федерального бюджета
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Выплаты для многодетных семей из Мурманской области будут софинансироваться из федерального бюджета.

Выплаты для многодетных семей из Мурманской области будут софинансироваться из федерального бюджета.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе в Мурманской областной Думе одобрили продление выплаты регионального материнского капитала еще на пять лет. Но на этом хорошие новости не заканчиваются.

Заполярье вошло в число субъектов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплаты многодетным семьям.

- Всего в списке 76 территорий. На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет. Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости, - говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства РФ.

Стоит отметить, что в Мурманской области число многодетных семей растет.

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