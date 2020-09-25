Правительство РФ выделит Мурманской области деньги на выплаты многодетным семьям

Выплаты для многодетных семей из Мурманской области будут софинансироваться из федерального бюджета.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На этой неделе в Мурманской областной Думе одобрили продление выплаты регионального материнского капитала еще на пять лет. Но на этом хорошие новости не заканчиваются.
Заполярье вошло в число субъектов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплаты многодетным семьям.
- Всего в списке 76 территорий. На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет. Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости, - говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства РФ.
Стоит отметить, что в Мурманской области число многодетных семей растет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область получит 116 миллионов рублей из федерального бюджета на капремонт дорог. Дорожное полотно обновят на семи улицах в областном центре (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru