Глава Мурманска Андрей Сысоев: "На реконструкцию кинотеатра "Родина" может понадобиться около 500 миллионов рублей"

На преображение "Родины" нужно около полумиллиарда рублей. Фото: Виктор КОСТРОВ

Судьба кинотеатра «Родина» не самая простая, однако здание все же планируется реконструировать. Вопрос только в том, когда это случится. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис признался, что основная проблема - это финансирование проекта.

Глава Мурманска Андрей Сысоев также поделился планами по поводу предстоящей реконструкции кинотеатра в эфире «Большого радио».

- Поскольку это объект культурного наследия, с фасадом делать ничего нельзя, а внутри можно сделать оригинально, хорошо и красиво. Все решения уже приняты, проект выполнен, и сейчас смета находится на утверждении сметной стоимости. Пока экспертиза не закончилась, но я думаю, что сумма будет в районе 500 миллионов рублей, - рассказал глава Мурманска.

После судебных разбирательств мэрии Мурманска с бывшими владельцами «Родины» ее решили реконструировать. Изначально кинотеатр хотели переделать в Дом молодежи, но в итоге решили сделать его общим культурным центром для всех жителей города. Самая ожидаемая часть здания - вместительный зал на более чем 500 мест. Кроме этого планируются помещения для работы различных кружков.

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