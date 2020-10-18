Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Денег на ремонт кинотеатра "Родина" пока нет"

Судьба кинотеатра пока не известна. Фото: Олег ФИЛОНОК

Заброшенному и одинокому кинотеатру "Родина", который уже десять лет пустует без зрителей в центре Мурманска, нужна помощь. Администрация города, которой через суды удалось забрать здание у нерадивых собственников, в прошлом году решила сделать там Дом культуры для северян всех возрастов. Но что-то пошло не так, и "Родина" осталась без преображения.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, средств на реконструкцию кинотеатра все еще нет.

- Скажу откровенно, проект есть, но денег на него пока нет. Мы работаем с федеральным министерством культуры, чтобы часть финансирования получить. При проектировании регионального и городского бюджета на 2021 год, посмотрим, какие есть возможности. Меня абсолютно не радуют разбитые стены кинотеатра в центре города. При том, что это объект знаковый, уникальный, имеет историческую ценность. Проблему будем решать, но по срокам сказать сложно, когда мы сможем с этой задачей справиться, - объяснил глава заполярного региона.

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