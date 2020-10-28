В оперативном штабе по коронавирусу в Мурманской области прокомментировали информацию, что в больницах не хватает мест

Жительницу Мурманска с коронавирусом отправили в реанимацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области каждую неделю разворачивают дополнительные ковидные койки, всего их уже 1215. В минздраве региона уверяют, что мест хватает, но северяне все равно волнуются и жалуются.

В пабликах Мурманской области в "ВКонтакте" 27 октября появилась информация от жительницы Оленегорска, которая просила помощь подруге.

- 17 октября мурманчанка Александра Михайлова , 36 лет, в тяжелом состоянии была госпитализирована с ковидом в Оленегорскую больницу, в Мурманске не было мест. С тех пор состояние ее сильно ухудшилось, три дня лежит в реанимации, одно легкое поражено на 100%, в другом несколько очагов, врачи рекомендуют перевезти ее в Мурманск для дальнейшего лечения, но нет мест. Дома остались старенькая мама и дочка. Пожалуйста, помогите спасти жизнь молодой женщины, - писала Виктория Лемякина.

В оперативном штабе при правительстве региона сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Там уточнили, что госпитализировать мурманчанку в Оленегорск решили потому, что у нее было стабильное состояние, хорошие результаты КТ, а в стационарах области были свободные койки.

- В динамике врачи приняли решение о продолжении лечения в условиях палаты интенсивной терапии. Пациентка в течение двух дней от перевода отказывалась. Лечение осложнялось отказом пациентки от выполнения всех назначений врачей. 24 октября женщина согласилась на перевод в реанимационное отделение Оленегорской ЦГБ, где продолжила получать необходимую медицинскую помощь. 27 октября по настоянию пациентки, ее родственников и наличия коечного фонда женщину перевели в стационар Мурманска. Медицинских показаний для перевода не было, - уточнили в оперштабе.

А министр здравоохранения Дмитрий Панычев уточнил, что Оленегорское инфекционное отделение, перепрофилированное для лечения ковид-пациентов, организовано в соответствии с действующими федеральными порядками оказания медицинской помощи, и там есть необходимое медицинское оборудование и запас лекарственных препаратов. - Оленегорская ЦГБ имеет УЗИ-аппарты, технику для рентгенографических исследований, аппараты ИВЛ, кислородные установки и все лекарства для лечения ковид-пациентов с разной степенью тяжести болезни. В ковидном корпусе ЦГБ Оленегорска работают квалифицированные врачи со стажем более 5 лет, которые прошли дополнительное обучение по лечению коронавирусной инфекции, - пояснил министр.

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