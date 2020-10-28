Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "В регионе растет число тяжелых больных"

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил о ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Еще 7 октября в Мурманской области зарегистрировали 133 новых случая заражения коронавируса, а 27 октября оперативный штаб сообщил о 189 заболевших. Это максимальное значение за весь месяц.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки в Мурманской области, а у министра здравоохранения есть как хорошие новости, так и плохие.

- У нас сохраняется высокий процент выздоровевших - 82% по региону, тогда как по России он 75%, при этом мы наблюдаем прирост темпа регистрации заболевших - за сутки на 1%. Доля пациентов с легкой и средней формами течения болезни составляет 89%, с тяжелой соответственно 11%, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

К слову, еще не так давно доля тяжелых пациентов была 7-9%. В Мурманской области на прошлой неделе дополнительно развернули 254 ковидные койки развернули, всего их создано 1215, в том числе 680 с кислородом и 111 с ИВЛ.

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