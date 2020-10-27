В Мурманске загорелось рыболовецкое судно "Таврический"

Горящее судно стоит у судоверфи.

Яркий огонь вечером 27 октября заметили в районе судоверфи жители Мурманска. Оказалось, что здесь загорелось судно. Сообщение о пожаре поступило в 18.23.

- У причала №9 Мурманской судоверфи на улице Подгорная загорелось рыболовецкое судно "Таврический". Пожар первой категории сложности. Эвакуировано 3 человека. Работают отделения СПСЧ-3, ПСЧ-1, ПЧ-12, - сообщили в МЧС России по Мурманской области.

О пострадавших пока не сообщается, причины возгорания устанавливаются.

Судно "Таврический" имеет порт приписки Мурманск, было построено в 1993 году на Украине. Судовладелец - сельскохозяйственный кооператив "Всходы коммунизма". В ноябре прошлого года горело судно "Аместист", принадлежащее этой же компании. Тогда жертв удалось избежать, а траулер оперативно потушить.

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