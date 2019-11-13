2019-11-13T16:01:13+03:00
Происшествия

В Мурманске у судоверфи загорелось судно "Аметист"

Пожар случился в шкиперной
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожар начался в шкиперной. Фото: МЧС Мурманской областиПожар начался в шкиперной. Фото: МЧС Мурманской области
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Днем 13 ноября ЧП случилось у судоверфи в Мурманске. Здесь в шкиперной загорелись личные вещи членов экипажа.

- Сообщение о возгорании поступило в 14.28. В 15.25 пожар был локализован, в 15.30 было ликвидировано открытое горение, - сообщил "КП" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Пострадавших нет - в помещении на момент начала пожара не было людей. В данный момент идет проливка места возгорания, чтобы не допустить повторного распространения огня.

Рыболовное судно" Аметист" принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу "Всходы коммунизма". Как и на любом судне, на нем случаются неприятности. Так, в 2014 году траулер дал течь и чуть не затонул у причала.

В 2018 году сотрудники ФСБ задержали "Аметист" по подозрению в незаконной добыче и переработке камчатского краба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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