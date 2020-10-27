В Мурманске проезд в общественном транспорте подорожает на рубль

Проезд в общественном транспорте Мурманска с 1 января 2021 года вырастет до 34 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 января для жителей Мурманска давно стало не только первым днем нового года. Но и моментом, когда в кошельке надо искать чуть больше мелочи: с этого времени обычно в областном центре дорожает проезд.

1 января 2021 года не станет исключением. В администрации Мурманска определились с новым тарифом на проезд в городском общественном транспорте. Теперь за одну поездку придется платить не 33 рубля, а 34.

Проездной билет на месяц будет стоить 1700 рублей для взрослых и 850 рублей для школьников, декадный на 10 дней - 578 рублей для взрослых и 289 для школьников.

В первый день этого года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска подняли на рубль до 33 рублей. Ранее были годы, когда удорожание случалось сразу на два-три рубля.

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