В мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:37:57+03:00

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Путешествовать рельсами-шпалами по городам Мурманской области теперь станет дороже. Тарифы на проезд в пригородных поездах, курсирующих по Заполярью, изменятся с 1 июля.

- Стоимость проезда составит 2 рубля 59 копеек за один километр с 1 по 90 километр, 52 копейки за километр с 91 по 140 километр и 49 копеек с 141 по 190 километр. Цена зависит от дальности поездки. Билет для детей от 5 до 7 лет будет равняться 35% стоимости полного билета, - сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Провоз ручной клади и велосипедов, размеры которых по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров, составит 25 рублей.

Тарифы повысились в соответствии с постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

Напомним: грузовые и пассажирские поезда будут ходить через Мурмаши. Для этого уложат 5,7 километров путей на участке Мурманского транспортного узла.

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ИСТОЧНИК KP.RU