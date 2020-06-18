2020-06-18T13:37:57+03:00
Общество

В мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд

Стоимость билета будет зависеть от дальности поездки
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Добираться железнодорожным транспортом станет дороже.Добираться железнодорожным транспортом станет дороже.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Путешествовать рельсами-шпалами по городам Мурманской области теперь станет дороже. Тарифы на проезд в пригородных поездах, курсирующих по Заполярью, изменятся с 1 июля.

- Стоимость проезда составит 2 рубля 59 копеек за один километр с 1 по 90 километр, 52 копейки за километр с 91 по 140 километр и 49 копеек с 141 по 190 километр. Цена зависит от дальности поездки. Билет для детей от 5 до 7 лет будет равняться 35% стоимости полного билета, - сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Провоз ручной клади и велосипедов, размеры которых по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров, составит 25 рублей.

Тарифы повысились в соответствии с постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

Напомним: грузовые и пассажирские поезда будут ходить через Мурмаши. Для этого уложат 5,7 километров путей на участке Мурманского транспортного узла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детям от 7 до 8 лет снизят стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска. Однако льгота положена только тем ребятам, которые не учатся в школе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме
Жителя Североморска поймали с фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ
В мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд
Венки у памятника Михаилу Бабикову в Заполярном поджег 10-летний мальчик
Число заболевших коронавирусом в Мурманске достигло тысячи
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с Апатитов и Кировска карантин могут снять в ближайшие дни
Житель Североморска, убивший в ночном клубе парня, проведет семь лет в колонии строгого режима
В Кандалакше местная жительница наткнулась на гадюку
В Мурманской области мичман создал преступную группу, которая получала деньги на фиктивные ДТП
В Долине Уюта в Мурманске появятся сноубордический и кинологический парки
У сотрудницы Мурманского арктического университета обнаружили коронавирус
В Мурманске собирают деньги на памятник Иосифу Сталину
Рядом с Териберкой гуляют четыре медведя
В Мурманске водитель Mitsubishi сбил девушку на "зебре"
Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам полтора миллиона рублей