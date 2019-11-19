В Мурманске стоимость проезда в общественном транспорте подорожает до 33 рублей

В конце октября стало известно, что в Мурманске вырос регулируемый или экономически обоснованный тариф (сколько должен стоить проезд, чтобы перевозчик работал без убытков). С 1 января 2020 года он составит 37,49 рубля. Тогда же в администрации города предупредили, что стоит готовиться и к тому, что повысится стоимость одной поездки.

Плюс рубль

19 ноября глава муниципального образования Андрей Сысоев объявил, что с 1 января за проезд мурманчане будут платить 33 рубля. Стоимость проездных билетов тоже вырастет – в данный момент идут ее расчеты.

- Такой тариф будет действовать год. Разница между 33 рублями и 37,49 – это убыток перевозчика от перевозки одного пассажира. В год услугами «Электротранспорта» пользуются 40-45 миллионов пассажиров. Несложно подсчитать, что убытки составят почти 90 миллионов рублей – эту сумму перевозчик получит из городского бюджета, - пояснил Андрей Иванович.

И уточнил, что без повышения было не обойтись. В экономически обоснованный тариф заложили инвестиционную составляющую. Если говорить просто, то это обновление автопарка. Помимо этого в нем есть затраты на зарплаты сотрудников «Электротранспорта». Можно было бы, конечно, искусственно держать тариф на одном уровне, как это делали в некоторых городах нашей страны. Но, как пояснили в мэрии, это привело бы к транспортному коллапсу, когда на линии вышли изношенные автобусы и троллейбусы, а перевозчик погряз в долгах.

Плюс пять

С повышением стоимости проезда столкнулись и в Мончегорске. С начала ноября здесь вдруг стали требовать за одно путешествие не 30 рублей, а 35. Кстати, объявления об этом разлетелись по заполярным пабликам в «ВКонтакте» и породили волну слухов, что столько будут платить мурманчане. Местные жители, конечно, удивились такой дороговизне, и стали жаловаться в соцсетях. Гневные комментарии заметили в мэрии города металлургов и сразу стали разбираться в ситуации.

- Проверка показала, что стоимость проезда выросла на муниципальных маршрутах, являющихся социально значимыми (это №№102, 103 и 2. – Ред.). Однако это было сделано незаконно, поэтому стоимость стала прежней – 30 рублей. В этом году повышение не планируется. До 35 рублей тариф подняли на частных маршрутах, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Мончегорска.

Скачок в 5 рублей – очень резкий для Мурманской области. В столице Заполярья, например, самое большое повышение составляло 3 рубля.

- Мы несем большие убытки, - объясняет предприниматель Рафик Махмудов, который возит мончегорцев на маршрутках. – Уменьшился поток пассажиров, стоимость дизельного топлива «играет» каждую неделю и уже составляет 52 рубля за литр (недавно она выросла на 2 рубля. - Ред.). К тому же законодательство требует, чтобы мы переоборудовали транспорт. Мы установили кассовые аппараты, «Глонасс», тахометры, видеонаблюдение. Затраты на одну машину составляют где-то 200-250 тысяч рублей. Нам так же пришлось почти полностью обновить автопарк.

Перевозчик посчитал, что чтобы не терпеть убытки, мончегорцы должны платить за одну поездку где-то 38 рублей. Но такой стоимости северяне точно бы взбунтовались. Даже увеличение на 5 рублей стало ощутимым. Однако иного пути нет.

- Понимаем, что пассажиры недовольны. Но по-другому мы не можем – иначе не сможем вообще никого возить, - разводит руками Рафик Махмудов.