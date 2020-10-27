Фуру водителя, который три дня жил на трассе под Мурманском вытащили из кювета

Юрий Финашутин три дня жил на трассе под Мурманском. Фото: скриншот видео

Почти три дня Юрий Финашутин из Иваново жил на трассе "Кола" в 10 километрах под Мурманском. Мужчина на своей фуре улетел в кювет и не смог выбраться, а услуги эвакуатора оказались слишком дорогими для водителя, который работает сам на себя.

К счастью, мир не без добрых людей. Нашли те, кто захотел помочь Юрию, причем за символическую сумму. 24 октября к фуре подъехали самосвалы, которые все-таки вытянули большегруз из плена на обочине. Было непросто, но общими усилиями северяне и житель Иваново справились. Символично, что добрая история случилась накануне Дня водителя.

- Мы забрали Юрия к себе на базу, отмечаем профессиональный праздник, - рассказал "КП" один из участников эвакуации Николай Копытов.

Фуру занесло на скользкой дороге, и она улетела в кювет.

Перед тем, как вернуться домой, дальнобойщик должен починить фуру, которая получила повреждения при заносе. Ранее Юрий поблагодарил северян за отзывчивость.

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