Водитель фуры, который три дня жил на трассе под Мурманском, поблагодарил северян за спасение

Юрий Финашутин искренне поблагодарил северян за помощь.

В понедельник, 19 октября, водитель фуры Юрий Финашутин из Иваново попал в непростую ситуацию. Его большегруз отвез мягкую мебель в Мурманск и возвращался порожняком домой, но водитель не справился с управлением на скользкой дороге и улетел в кювет.

Все случилось примерно в 10 километрах от Мурманска, но несмотря на близость к областному центру, Юрий три дня жил на трассе - стеснялся обратиться за помощью и рассчитывал на свои силы. К счастью, его заметили другие водители, которые не прошли мимо беды коллеги. Бросили клич в соцсетях, на который откликнулись сотни людей.

23 октября к Юрию на подмогу поспешил эвакуатор. А сам водитель записал видеобращение к северянам, в котором поблагодарил их за тепло сердец и неравнодушие.

- У меня слов нет, спасибо, что выручили и помогли. Здоровья всем и берегите себя, - рассказал Юрий Финашутин.

Прежде чем житель Иваново сможет вернуться домой, ему надо будет починить фуру.

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