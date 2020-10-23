Водитель фуры, который три дня жил в машине на трассе под Мурманском: "Я не думал, что северяне такие отзывчивые люди"

Выехать из кювета водитель не смог и… на четверо суток попал в плен. Фото: vk.com/murmanskgroup / Людмила Рогозина

Зима вступила в свои права на Кольском полуострове со всеми вытекающими для водителей последствиями. Те, кто не переобул "железных коней" с летней резины на зимнюю, каждый день бьются в авариях. Особенно тяжело водителям фур, которые шлифуют подъемы и попадают в кюветы. На этой неделе сразу несколько большегрузов завалилось на обочинах, у одной даже оторвался прицеп.

Дальнобойщик Юрий Финашутин оказался в рядах коллег, которых скользкие дороги испытали на прочность. 19 октября его фура ушла с полосы примерно в 10 километрах от Мурманска. Если 18-го числа было морозно, то в понедельник наступила оттепель, из-за чего дорожное полотно превратилось в каток.

Выехать из кювета водитель не смог и… на четверо суток попал в плен.

- Я ехал из Иваново, вез мягкую мебель. В тот день возвращался домой пустой, на дороге занесло – скользко. Стал искать эвакуатор, но оказалось, что это очень дорого. Через знакомых удалось договориться на 70 тысяч рублей, хотя изначально просили почти в два раза больше. Таких денег у меня нет: я работаю сам на себя. Недавно потратился – купил аккумулятор – только они 25 тысяч стоят, другие детали, и денег не осталось, - рассказал «КП» Юрий. – Думал занимать в долг по знакомым.

Еще ни разу водитель, на свое шоферское счастье, не прибегал к помощи эвакуатора, но от коллег знает: когда фуру занесло под Ярославлем, до Москвы ее дотащили всего за 25 тысяч рублей. А на Крайнем Севере ценник драконовский! Мужчина стал гадать, как выбраться из непростой ситуации. Так он почти три дня просидел в своей фуре, боялся отойти, ведь на дорогах разное случается - могут пустить машину на иголки...

- Люди разные бывают. Я видел, как человек ушел в кювет под Уфой. Вечером я его позвал к себе в машину, он у меня восемь часов ночевал, а к шести утра у него уже раздербанили кабину, украли рацию, магнитолу, телевизор, - говорит Юрий Финашутин.

Мужчина не знал, сколько времени будет искать выход из сложившейся ситуации, поэтому экономил еду и энергию. Днем, чтобы не садить аккумулятор, разводил костер на улице, а ночевал уже в машине, заводя «автономку». Неизвестно, сколько бы еще все это длилось, если бы водителя не заметили жители Мурманска. Вечером 22 октября Людмила Рогозина разместила пост о дальнобойщике в местных пабликах в «ВКонтакте». Как пояснил «КП» руководитель группы «Мурманск ДТП ЧП» Степан Романчев, сразу несколько фирм с эвакуаторами быстро откликнулись на призыв о помощи, также северяне моментально предложили собрать для Юрия деньги.

К счастью для Юрия, сейчас только начало зимы, лютых морозов и метелей еще не было, температура в некоторых уголках полуострова по ночам опускалась только до -12, а днем и вовсе был плюс. Мужчина мог бы раньше получить помощь, ведь северяне невероятно отзывчивые люди, которые не бросают в беде ни своих, ни чужих. Но оказалось, что водитель из Иваново просто стеснялся просить о помощи.

Дальнобойщик Юрий Финашутин оказался в рядах коллег, которых скользкие дороги испытали на прочность. Фото: личный архив героя публикации.

- Всем огромное спасибо! Я не думал, что здесь такие отзывчивые люди, дай бог всем здоровья, и берегите себя! Я никогда не просил помощи, именно денежной, мне очень стыдно, прошу меня извинить, спасибо вам, – поблагодарил Юрий всех неравнодушных в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Мы не могли не спросить у него, почему же он не положился на товарищескую взаимопомощь и плечо коллег по «баранке».

- Неудобно было, - искренне говорит Юрий.

Сегодня к вечеру фуру вытащат из кювета и отбуксируют в бокс для ремонта. После Юрий сможет наконец вернуться домой к родным.

В этой ситуации многих северян возмутило то, что человек три дня мерз на федеральной трассе, а экстренные службы ни сном ни духом. Это обвинение прокомментировали в региональном МЧС.

- По мнению некоторых интернет-пользователей, оперативные службы региона никак не среагировали на сообщение о происшествии. После поступления информации о случившемся сотрудники аварийно-спасательной службы Мурманской области незамедлительно прибыли на место для оказания необходимой помощи. Помимо питания водителю было предложено эвакуироваться, но он отказался. В данный момент дорожными службами организована эвакуация автомобиля из кювета. Водитель находится на связи. Угрозы жизни и здоровью нет, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Вывод напрашивается сам собой: дорогие водители, не стесняйтесь просить о помощи. Пусть в Заполярье холодно, но у северян горячие и отзывчивые сердца - всегда помогут! А вас ведь ждут дома...

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