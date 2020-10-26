Министр спорта Мурманской области Денис Клебанов заразился коронавирусом

Опасный вирус обнаружили у министра спорта и молодежной политики Мурманской области Дениса Клебанова. Фото: www.instagram.com/kbdenis/

Список публичных людей, которые заразились коронавирусом, пополнился. Опасный вирус обнаружили у министра спорта и молодежной политики Мурманской области Дениса Клебанов. Эту информацию "КП" подтвердили в правительстве региона.

Напомним: первым о своей болезни сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Почти две недели он находился в больнице, смог победить болезнь и вернулся к работе. А вот исполняющая обязанности министра образования региона Наталья Иванова, которая заразилась почти одновременно с Дмитрием Вячеславовичем, находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Желаем ей и Денису Клебанову здоровья!

Ранее о госпитализации из-за коронавируса сообщил бывший вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. Он также уже вылечился.

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