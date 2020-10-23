Под Ковдором в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

Смертельная авария произошла под Ковдором 23 октября. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Эта неделя была для многих водителей в Мурманской области экзаменационной: то оттепель, то отрицательные температуры, поэтому на дорогах каша и гололед. Не все автолюбители оказались к этому готовы.

Особенно часто в аварии стали попадать фуры. Смертельная авария произошла под Ковдором 23 октября.

Особенно часто в аварии стали попадать фуры. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Напомним: на этой неделе под Оленегорском перевернулась фура, к счастью, обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель фуры, который три дня жил в машине на трассе под Мурманском: «Я не думал, что северяне - такие отзывчивые люди». Большегруз улетел в кювет на скользкой дороге, а владельцы эвакуаторов заломили высокий ценник (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru