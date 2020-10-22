Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 10 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Мурманске превысило 10 тысяч человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сразу два антирекорда были установлены в Мурманской области 22 октября. Первый - число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии превысило 18 тысяч человек.

А второе печальное "достижение" - у Мурманска. По данным оперативного штаба при правительстве региона, здесь число зараженных с марта уже более 10 тысяч. Если быть точным - 10050 человек. Столица Заполярья остается крупнейшим ковидным очагом в регионе, и другим городам за ней не угнаться. На втором месте Белокаменка (2339 человек), на третьем - Североморск (1775 человек).

171 заболевшего выявили за последние сутки, 33 человека - в Мурманске. 264 человека, к сожалению, не смогли победить коронавирус, из-за которого обострились их хронические болезни. Это привело к гибели наших земляков, и не только.

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