Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 18 тысяч человек

171 новый случай зафиксировали за последние сутки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый антирекорд по коронавирусу установлен в Мурманской области: число заболевших превысило 18 тысяч человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона на 22 октября 2020 года, в Заполярье с начала пандемии зарегистрировали уже 18136 человек с диагнозом COVID-19.

171 новый случай зафиксировали за последние сутки. Лидером по числу больных остается Мурманск (+67, всего 10050), на втором месте Белокаменка (2339), на третьем - Североморск (+33, всего 1775). 14774 человека уже выздоровели, а 264 - умерли.

Меньше недели назад, 17 октября, стало известно, что число заболевших превысило 17 тысяч человек. А 16 тысяч зараженных регион отметил 12 октября. В последнее время эпидемиологическая обстановка в Мурманской области ухудшилась, но новые ограничения пока вводят постепенно.

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